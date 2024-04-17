Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Города Крыма — в топе популярных малых городов для отдыха весной
актуально в республике
Города — в топе популярных малых городов для отдыха весной
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных малых городов для отдыха весной

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:40 17.04.2024

«Весна идет, весне — дорогу!» — хочется иногда воскликнуть вслед за популярной некогда песней. Но ведь весенние дороги ведут нас не только по столицам и мегаполисам.  Это поэтическое время года так здорово наблюдать именно в малых городах, где проживает не более  50 тысяч человек. Там все проще, тише, размеренней — и весна ощущается ярче.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные малые города для отдыха весной 2024 года.    На первом месте Зеленоградск в Калининградской области с 16% бронирований в малых городах, на втором Суздаль во Владимирской области, а на третьем —   Алушта в Крыму  (9% и 8% бронирований в малых городах весной соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Самые популярные малые города для отдыха весной:

Узнайте больше:  Участникам СВО, стоящим в очереди на получение участка, при смене персональных данных, необходимо сообщать об этом

1. Зеленоградск, Калининградская область ― 4098 р. / 4 ночи*
2. Суздаль, Владимирская область ― 6276 р. / 2 ночи
3. Алушта, Крым― 2694 р. / 4 ночи
4. Светлогорск, Калининградская область ― 3766 р. / 4 ночи
5. Судак, Крым― 1993 р. / 4 ночи
6. Кировск, Мурманская область ― 5110 р. / 6 ночей
7. Сортавала, Карелия ― 5390 р. / 2 ночи
8. Железноводск, Ставропольский край ― 2463 р. / 5 ночей
9. Бахчисарай, Крым― 2628 р. / 3 ночи
10. Пионерский, Калининградская область ― 3299 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.