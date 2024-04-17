Города Крыма — в топе популярных малых городов для отдыха весной

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные малые города для отдыха весной 2024 года. На первом месте Зеленоградск в Калининградской области с 16% бронирований в малых городах, на втором Суздаль во Владимирской области, а на третьем — Алушта в Крыму (9% и 8% бронирований в малых городах весной соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Самые популярные малые города для отдыха весной:
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С тегами: Крым туристический