Города Крыма — в топе популярных малых городов для отдыха весной

«Весна идет, весне — дорогу!» — хочется иногда воскликнуть вслед за популярной некогда песней. Но ведь весенние дороги ведут нас не только по столицам и мегаполисам. Это поэтическое время года так здорово наблюдать именно в малых городах, где проживает не более 50 тысяч человек. Там все проще, тише, размеренней — и весна ощущается ярче.