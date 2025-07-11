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Города Крыма - в топе популярных направлений для автопутешествий в июле
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для автопутешествий в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 15:06 11.07.2025

В июле с авиа и железнодорожным билетами бывает сложно. Одним из оптимальных выходов для желающих путешествовать остается использование автомобиля — своего ил арендованного. Это и дешевле, и комфортнее, особенно для семейных поездок.
  1. Сочи, Краснодарский край ― 5173 р. / 8 ночей*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 6046 р. / 5 ночей
  3. Ялта, Крым ― 6207 р. / 7 ночей
  4. Феодосия, Крым ― 4256 р. / 8 ночей
  5. Геленджик, Краснодарский край ― 6312 р. / 7 ночей
  6. Судак, Крым ― 4328 р. / 6 ночей
  7. Ейск, Краснодарский край ― 4255 р. / 8 ночей
  8. Москва, Московская область ― 5029 р. / 3 ночи
  9. Евпатория, Крым ― 4329 р. / 8 ночей
  10.  Алушта, Крым ― 5420 р. /  8 ночей

*Средняя стоимость ночи/Средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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