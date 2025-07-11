Города Крыма — в топе популярных направлений для автопутешествий в июле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для путешествий на автомобиле в июле 2025 года. Для этого были проанализированы заявки, где требовалась автопарковка. На первом месте оказался Сочи , за которым 11% июльских бронирований у автотуристов. На втором Санкт-Петербург, а на третьем — Ялта (5% и 4% бронирований соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для автопутешествий в июле:
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