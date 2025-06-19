Города Крыма — в топе популярных направлений для автопутешествий в июне

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для путешествий на автомобиле в июне 2025 года, проанализировав те заявки, где предоставлялась парковка для автомобиля. На первом месте Сочи, город, за которым 10% всех автопутешествий июня. На втором Санкт-Петербург, а на третьем — Москва (7% и 3% бронирований соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для автопутешествий в июне:
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