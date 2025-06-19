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Города Крыма - в топе популярных направлений для автопутешествий в июне
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для автопутешествий в июне

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:56 19.06.2025

Автомобиль — давно уже не роскошь, а одно из самых экономных средств передвижения. Тем более, что он позволяет строить маршрут самостоятельно, чтобы посетить все нужные пункты, не завися от общественного транспорта, а летом хочется успеть так много!  С каждым годом востребованность путешествий на «железном коне» растет,  по данным ТВИЛ,  в июне 2025 года популярность автопутешествий увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для путешествий на автомобиле в июне 2025 года, проанализировав те заявки, где предоставлялась парковка для автомобиля. На первом месте Сочи, город, за которым 10% всех автопутешествий июня. На втором  Санкт-Петербург, а на третьем — Москва (7% и 3% бронирований  соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений для автопутешествий  в июне:

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  1. Сочи, Краснодарский край ― 4628 р. / 7 ночей*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 6242 р. / 4 ночи
  3. Москва, Московская область ― 5021 р. /3 ночи
  4. Ялта, Крым ― 6424 р. / 6 ночей
  5. Геленджик, Краснодарский край ― 5328 р. / 5 ночей
  6. Казань, Татарстан ― 5674 р. / 3 ночи
  7. Ейск, Краснодарский край ― 3981 р. / 7 ночей
  8. Феодосия, Крым ― 3238 р. / 6 ночей
  9. Анапа, Краснодарский край ― 5058 р. / 6 ночей
  10. Евпатория, Крым ― 3710 р. / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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