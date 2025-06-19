Города Крыма — в топе популярных направлений для автопутешествий в июне

Автомобиль — давно уже не роскошь, а одно из самых экономных средств передвижения. Тем более, что он позволяет строить маршрут самостоятельно, чтобы посетить все нужные пункты, не завися от общественного транспорта, а летом хочется успеть так много! С каждым годом востребованность путешествий на «железном коне» растет, по данным ТВИЛ, в июне 2025 года популярность автопутешествий увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом.