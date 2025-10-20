Города Крыма — в топе популярных направлений для автотуризма в октябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для путешествий на автомобиле в октябре 2025 года. Для этого были проанализированы заявки, где требовалась автопарковка. На первом месте оказался Сочи , за которым 14% октябрьских бронирований у автотуристов. На втором Москва, а на третьем — Санкт-Петербург (9% и 6% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для автопутешествий в октябре: