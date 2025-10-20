Прямо сейчас:
Города Крыма — в топе популярных направлений для автотуризма в октябре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:46 20.10.2025

Автопутешествия набирают популярность с каждым годом, с каждым сезоном.  Поездки на автомобиле, как собственном, так и арендованном, дешевле, особенно если путешествовать приходится всей семьей. При этом многие арендодатели готовы предоставить услугу парковки около отеля или гостевого центра. Куда же собираются ехать на «железном коне» наши соотечественники в октябре?
  1. Сочи, Краснодарский край ― 3871 р. / 5 ночей*
  2. Москва, Московская область ― 4197 р. / 2 ночи
  3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4237 р. / 3 ночи
  4. Ялта, Крым ― 5562 р. / 5 ночей
  5. Геленджик, Краснодарский край ― 4941 р. / 4 ночи
  6. Краснодар, Краснодарский край ― 3410 р. / 2 ночи
  7. Севастополь, Крым ― 3613 р. / 4 ночи
  8. Анапа, Краснодарский край ―4801 р. / 4 ночи
  9. Судак, Крым ― 3389 р. / 3 ночи
  10. Красная Поляна, Краснодарский край ―6122 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи/Средняя продолжительность поездки

