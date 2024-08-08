Города Крыма — в топе популярных направлений для бронирования отелей в августе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха в отелях в августе 2024 года. И лидируют здесь города Краснодарского края. На первом месте традиционно Сочи с 20% августовских отельных бронирований, на втором Анапа, а на третьем — Геленджик (12% и 5% июльских бронирований в отелях соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для бронирования отелей в августе:
1. Сочи, Краснодарский край ―4589 р. / 8 ночей*
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С тегами: Крым туристический