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Города — в топе популярных направлений для бронирования отелей в августе
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для бронирования отелей в августе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:22 08.08.2024

Август — последний летний месяц и прожить его нужно так, чтобы не было обидно за бездарно потраченное лето. Поэтому многие для отпуска в августе выбирают именно отели — ведь именно в хороших отелях можно насладиться отпуском в полную меру. Здесь и бассейны, и рестораны, а иногда и собственные пляжи.  И случись что — всегда есть кому претворить в жизнь внезапно появившуюся идею или решить возникшую сложность.

2. Анапа, Краснодарский край ― 4417 р. / 8 ночей
3. Геленджик, Краснодарский край ― 5102 р. / 7 ночей
4. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4490 р. / 4 ночи
5. Феодосия, Крым ― 3525 р. / 7 ночей
6. Ялта, Крым ― 5612 р. / 6 ночей
7. Алушта, Крым ― 4295  р. / 7 ночей
8. Судак, Крым ― 3546 р. / 7 ночей
9. Ейск, Краснодарский край ― 3606 р. / 7 ночей
10. Архипо-Осиповка, Краснодарский край ― 5065 р. / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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