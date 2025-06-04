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Города Крыма - в топе популярных направлений для бронирования отелей в июне
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для бронирования отелей в июне

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:14 04.06.2025

Лето дано нам для того, чтобы открывать для себя новые места, вспоминать старые, в общем —   путешествовать. Но всякой прогулке, любому приключению нужна остановка — для того, чтобы упорядочить впечатления и фото, привести в порядок тело, наконец — просто поесть и поспать, а наутро снова отправиться в путь.   Для полноценного отдыха многим нужен хороший сервис, который можно получить в  комфортабельном отеле.  Такой отдых всегда будет востребован,  несмотря на то, по данным ТВИЛ в июне 2025 года средняя стоимость ночи проживания в них выросла на 20 % по сравнению с  предыдущим годом.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления для отдыха в отелях в июне 2025 года. На первом месте  традиционно  Сочи  с 20 % июньских отельных бронирований, на втором  Санкт-Петербург, а на третьем — Москва (10% и 4% июньских бронирований в отелях соответственно).

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Десять самых популярных направлений для  бронирования отелей в июне:

  1. Сочи, Краснодарский край ― 4299 р. / 7 ночей*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5540 р. / 4 ночи
  3. Москва, Московская область ― 4010 р. /3 ночи
  4. Ялта, Крым ― 4975 р. / 6 ночей
  5. Геленджик, Краснодарский край ― 4845 р. / 6 ночей
  6. Анапа, Краснодарский край ― 4666 р. / 7 ночей
  7. Ейск, Краснодарский край ― 4044 р. / 8 ночей
  8. Феодосия, Крым ― 3075 р. / 7 ночей
  9. Ялта, Крым ― 4025 р. / 7 ночей
  10. Кабардинка, Краснодарский край ― 4405 р. / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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