Города Крыма — в топе популярных направлений для бронирования отелей в июне

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха в отелях в июне 2025 года. На первом месте традиционно Сочи с 20 % июньских отельных бронирований, на втором Санкт-Петербург, а на третьем — Москва (10% и 4% июньских бронирований в отелях соответственно).

Десять самых популярных направлений для бронирования отелей в июне: