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Города — в топе популярных направлений для бронирования отелей в сентябре
фото: ikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для бронирования отелей в сентябре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:58 02.09.2024

В сентябре еще бывает тепло — особенно днем.  Вечером уже прохладнее, поэтому хорошо, когда можно после полного событий отпускного дня вернуться обратно в отель, где все придумано для вашего комфорта.  Отдых в отеле тем и хорош, что обо всем, что необходимо в отпуске, могут позаботиться профессионалы.

2. Анапа, Краснодарский край ― 3578 р. / 8 ночей
3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3799 р. / 4 ночи
4. Геленджик, Краснодарский край ― 3957 р. / 7 ночей
5. Гагра, Абхазия ― 4026 р. / 8 ночей
6. Ялта, Крым ― 4503 р. / 7 ночей
7. Феодосия, Крым ― 2682 р. / 8 ночей
8. Алушта, Крым ― 3410  р. / 8 ночей
9. Кабардинка, Краснодарский край ― 4041 р. / 7 ночей
10. Архипо-Осиповка, Краснодарский край ― 3713 р. / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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