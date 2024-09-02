В сентябре еще бывает тепло — особенно днем. Вечером уже прохладнее, поэтому хорошо, когда можно после полного событий отпускного дня вернуться обратно в отель, где все придумано для вашего комфорта. Отдых в отеле тем и хорош, что обо всем, что необходимо в отпуске, могут позаботиться профессионалы.