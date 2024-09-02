Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха в отелях в сентябре 2024 года. И лидируют здесь города Краснодарского края. На первом месте традиционно Сочи с 27% сентябрьских отельных бронирований, на втором Анапа, а на третьем — Санкт-Петербург (12% и 4% сентябрьских бронирований в отелях соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для бронирования отелей в сентябре:
1, Сочи, Краснодарский край ―3884 р. / 8 ночей*
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический