Города Крыма — в топе популярных направлений для длительного отдыха в апреле

Весеннее апрельское тепло так и манит путешествовать — и подольше, подольше. Тем более, что для людей, работающих удаленно, вполне возможно наслаждаться солнышком там, где им нравится. Так что, если не хочется тратить драгоценные деньки отпуска, вполне возможно и просто поехать на неделю отдыхать, не отрываясь при этом от рабочего процесса. Вот только куда?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для длительных бронирований в апреле 2024 года. На первом месте оказалась Евпатория в Крыму — там в среднем в апреле проводят 9 дней. На втором месте тоже крымский город — Керчь, где средняя длительность поездки 8 дней. А на третьем месте — курорт Ессентуки, где отдыхают в среднем 7 дней, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений для длительного отдыха в апреле:

1. Евпатория, Крым ― 2104 р. /9 ночей*

2. Керчь, Крым ― 2467 р. /8 ночей

3. Ессентуки, Ставропольский край ― 3129 р. / 7 ночей

4. Кабардинка, Краснодарский край ― 2521 р. / 7 ночей

5. Пионерский, Калининградская область ― 4514 р. / 7 ночей

6. Туапсе, Краснодарский край ― 3913 р. / 6 ночей

7. Алушта, Крым ― 2544 р. /6 ночей

8. Кисловодск, Ставропольский край ― 3332 р. / 6 ночей

9. Кировск, Мурманская область ― 4868 р. /6 ночей

10. Пятигорск, Ставропольский край ― 3040 р. / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки