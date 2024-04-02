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Города — в топе популярных направлений для длительного отдыха в апреле
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для длительного отдыха в апреле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:10 02.04.2024

Весеннее апрельское тепло так и манит путешествовать — и подольше, подольше.  Тем более, что для людей, работающих удаленно, вполне возможно наслаждаться солнышком там, где им нравится. Так что, если не хочется тратить драгоценные деньки отпуска, вполне возможно и просто поехать на неделю отдыхать, не отрываясь при этом от рабочего процесса. Вот только куда?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления  для длительных бронирований в апреле 2024 года.  На первом месте оказалась Евпатория в Крыму — там в среднем в апреле проводят 9 дней. На втором месте тоже крымский город — Керчь,  где средняя длительность поездки 8 дней. А на третьем месте — курорт Ессентуки, где отдыхают в среднем 7 дней, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для  длительного отдыха в апреле:

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1. Евпатория, Крым ― 2104 р. /9 ночей*
2. Керчь, Крым ― 2467 р. /8 ночей
3. Ессентуки, Ставропольский край ― 3129 р. / 7 ночей
4. Кабардинка, Краснодарский край ― 2521 р. / 7 ночей
5. Пионерский, Калининградская область ― 4514 р. / 7 ночей
6. Туапсе, Краснодарский край ― 3913 р. / 6 ночей
7. Алушта, Крым ― 2544 р. /6 ночей
8. Кисловодск, Ставропольский край ― 3332 р. / 6 ночей
9. Кировск, Мурманская область ― 4868 р. /6 ночей
10. Пятигорск, Ставропольский край ― 3040 р. / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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