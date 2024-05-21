Города Крыма — в топе популярных направлений для длительного отдыха в мае

Количество праздничных и выходных дней в мае побуждает к тому, чтобы люди, если уж они выбрались на отдых, длили его так долго, как только можно. Многие привыкли брать дополнительные выходные между праздничными днями, кто-то предпочел взять отпуск после праздников. Рассматривая данные бронирований, мы видим, что самый в большинстве случаев длительный отдых — на тех направлениях, где есть море, солнце и не слишком высокие цены. Где же находятся эти места?