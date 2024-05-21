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Города — в топе популярных направлений для длительного отдыха в мае
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для длительного отдыха в мае

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:33 21.05.2024

Количество праздничных и выходных дней в мае побуждает к тому, чтобы люди, если уж они выбрались на отдых, длили его так долго, как только можно. Многие привыкли брать дополнительные выходные между праздничными днями, кто-то предпочел взять отпуск после праздников.  Рассматривая данные бронирований, мы видим, что самый в большинстве случаев длительный отдых — на тех направлениях, где есть море, солнце и не слишком высокие цены. Где же находятся эти места?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления  для  длительного отдыха в мае 2024 года. На первом месте курорт Кучугуры в Краснодарском крае, где средняя длительность отдыха — 14 дней. На втором месте тоже кубанский курорт Небуг, а  третье место разделили крымский город Саки и Соль-Илецк в Оренбургской области ( 12 и 10 дней  соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для длительного  отдыха  в мае:

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1. Кучугуры, Краснодарский край ― 2460 р. / 14 ночей*

2. Небуг, Краснодарский край ― 3180 р. / 12 ночей
3. Саки, Крым ― 2222 р. / 10 ночей
4. Соль-Илецк, Оренбургская область― 1705 р. / 10 ночей
5. Новый Афон, Абхазия ― 2910 р. / 7 ночей
6. Должанская, Краснодарский край ― 3308 р. / 7 ночей
7. Судак, Крым ― 1661 р. / 7 ночей
8. Евпатория, Крым ― 1822 р. / 7 ночей
9. Ейск, Краснодарский край ― 2088 р. / 7 ночей
10. Гудаута, Абхазия ― 2955 р. / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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