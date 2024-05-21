Города Крыма — в топе популярных направлений для длительного отдыха в мае

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для длительного отдыха в мае 2024 года. На первом месте курорт Кучугуры в Краснодарском крае, где средняя длительность отдыха — 14 дней. На втором месте тоже кубанский курорт Небуг, а третье место разделили крымский город Саки и Соль-Илецк в Оренбургской области ( 12 и 10 дней соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для длительного отдыха в мае:
1. Кучугуры, Краснодарский край ― 2460 р. / 14 ночей*
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С тегами: Крым туристический