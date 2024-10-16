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Города Крыма - в топе популярных направлений для длительного отдыха в октябре
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для длительного отдыха в октябре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:45 16.10.2024

В октябре уже совсем холодает. Где-то прошел первый снег и кажется, что время для отдыха в тепле прошло — до следующей поздней весны и грядущего лета.  Но мы знаем — вот уже несколько лет подряд наши соотечественники с наступлением холодов, как птицы, улетают в теплые края, чтобы насладиться, если не пляжным отдыхом, то хотя бы шумом прибоя и солнечным теплом. И подольше, подольше… Какие же самые популярные направления для длительного отдыха в октябре?
  1. Голубицкая, Краснодарский край ― 2250 р. / 10 ночей*
  2. Ялта, Крым ― 2962 р. / 9 ночей
  3. Архипо-Осиповка, Краснодарский край ― 3002 р. / 9 ночей
  4. Анапа, Краснодарский край ― 2564 р. / 8 ночей
  5. Феодосия, Крым ― 1502 р. / 8 ночей
  6. Ессентуки, Ставропольский край ― 2959 р. / 8 ночей
  7. Пицунда, Абхазия ― 3725 р. / 8 ночей
  8. Алушта, Крым ― 3118 р. / 8 ночей
  9. Туапсе, Краснодарский край ― 2487 р. / 8 ночей
  10.  Евпатория, Крым ― 3365 р. / 8 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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