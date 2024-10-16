Города Крыма — в топе популярных направлений для длительного отдыха в октябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для длительного отдыха в октябре 2024 года, опираясь на данные бронирований. Лидируют кубанские и крымские курорты. На первом месте курорт Голубицкая в Краснодарском крае, где средняя продолжительность отдыха — 10 ночей. Второе место разделили Ялта и Архипо-Осиповка, где в среднем останавливаются на 9 ночей. И на третьем месте — Анапа, где в среднем отдыхают 8 ночей.

Десять самых популярных направлений для длительного отдыха в октябре: