Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Города Крыма — в топе популярных направлений для экономного отдыха в апреле
актуально в республике
Города — в топе популярных направлений для экономного отдыха в апреле
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для экономного отдыха в апреле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:25 08.04.2024

Апрель можно назвать самым переходным месяцем межсезонья. В начале в Центральной России еще лежит снег, но солнце уже греет  по-весеннему.  К тому же — синоптики обещают раннюю весну. Так что хочется наслаждаться теплом, светом, отдыхать и радоваться жизни.  И, желательно, без большого ущерба для бюджета.

Какие направления для путешествий в апреле — самые бюджетные?  Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил  направления  для отдыха в марте 2024 года, где на проживание придется потратить меньше всего.   На первом месте  город  Адлер в Краснодарском крае, где средняя стоимость ночи — 2029 рублей. На втором месте оказался город Ейск,  на третьем — крымский курорт Евпатория  (2089 р.  и 2103 р.  соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для экономного отдыха в апреле:

Узнайте больше:  В Крыму с начала года единое пособие назначили родителям 72 тысяч детей

1. Адлер, Краснодарский край ― 2029 р. /4 ночи*
2. Ейск, Краснодарский край ― 2089 р. /3 ночи
3. Евпатория, Крым ―2103 р. / 9 ночей
4. Феодосия, Крым ―2234 р. / 5 ночей
5. Каспийск, Дагестан ― 2358 р. / 3 ночи
6. Судак, Крым ―2409 р. / 4 ночи
7. Иркутск, Иркутская область ― 2454 р. / 2 ночи
8. Севастополь, Крым ―2483 р. / 5 ночей
9. Гагра, Абхазия ― 2523 р. / 5 ночей
10. Алушта, Крым ―2544 р. / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.