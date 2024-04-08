Города Крыма — в топе популярных направлений для экономного отдыха в апреле

Апрель можно назвать самым переходным месяцем межсезонья. В начале в Центральной России еще лежит снег, но солнце уже греет по-весеннему. К тому же — синоптики обещают раннюю весну. Так что хочется наслаждаться теплом, светом, отдыхать и радоваться жизни. И, желательно, без большого ущерба для бюджета.

Какие направления для путешествий в апреле — самые бюджетные? Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил направления для отдыха в марте 2024 года, где на проживание придется потратить меньше всего. На первом месте город Адлер в Краснодарском крае, где средняя стоимость ночи — 2029 рублей. На втором месте оказался город Ейск, на третьем — крымский курорт Евпатория (2089 р. и 2103 р. соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений для экономного отдыха в апреле:

1. Адлер, Краснодарский край ― 2029 р. /4 ночи*

2. Ейск, Краснодарский край ― 2089 р. /3 ночи

3. Евпатория, Крым ―2103 р. / 9 ночей

4. Феодосия, Крым ―2234 р. / 5 ночей

5. Каспийск, Дагестан ― 2358 р. / 3 ночи

6. Судак, Крым ―2409 р. / 4 ночи

7. Иркутск, Иркутская область ― 2454 р. / 2 ночи

8. Севастополь, Крым ―2483 р. / 5 ночей

9. Гагра, Абхазия ― 2523 р. / 5 ночей

10. Алушта, Крым ―2544 р. / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки