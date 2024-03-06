Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Города Крыма — в топе популярных направлений для экономного отдыха в марте
актуально в республике
Города — в топе популярных направлений для экономного отдыха в марте
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для экономного отдыха в марте

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:39 06.03.2024

Ранняя весна — время, когда есть возможность путешествовать экономно. Арендодатели предоставляют проживание за достаточно бюджетную цену.  Конечно, всегда существуют курорты, где отдых никогда не будет экономным, но и кроме них есть достаточно прекрасных мест, где можно отдыхать недорого. Какие же направления — самые экономные в марте?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  заявок,   определил самые экономные направления  для отдыха в марте 2024 года. В этом рейтинге рассматривались только те направления, где туристы проживали более одной ночи. На первом месте  город Саки, где средняя стоимость ночи — 1500 рублей. На втором месте оказался город Тольятти в Самарской области, а на третьем —  Каспийск в Дагестане (1645 р. и 1850 р. соответственно).

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов: Крым в составе России преодолел межнациональные противоречия

Десять самых популярных направлений для экономного отдыха в марте:

1. Саки, Крым ― 3316 р. / 3 ночи*
2. Тольятти, Самарская область ― 1645 р. / 6 ночей
3. Каспийск, Дагестан ― 1850 р. / 2 ночи
4. Севастополь, Крым ― 1828 р. / 5 ночей
5. Железноводск, Ставропольский край ― 1914 р. / 7 ночей
6. Адлер, Краснодарский край ― 1927 р. /4 ночи
7. Бахчисарай, Крым ― 1962 р. / 3 ночи
8. Пятигорск, Ставропольский край ― 2044 р. / 7 ночей
9. Уфа, Башкирия ― 2135 р. / 4 ночи
10. Гагра, Абхазия ― 2283 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.