Города Крыма — в топе популярных направлений для экономного отдыха в марте

Ранняя весна — время, когда есть возможность путешествовать экономно. Арендодатели предоставляют проживание за достаточно бюджетную цену. Конечно, всегда существуют курорты, где отдых никогда не будет экономным, но и кроме них есть достаточно прекрасных мест, где можно отдыхать недорого. Какие же направления — самые экономные в марте?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные заявок, определил самые экономные направления для отдыха в марте 2024 года. В этом рейтинге рассматривались только те направления, где туристы проживали более одной ночи. На первом месте город Саки, где средняя стоимость ночи — 1500 рублей. На втором месте оказался город Тольятти в Самарской области, а на третьем — Каспийск в Дагестане (1645 р. и 1850 р. соответственно).

Десять самых популярных направлений для экономного отдыха в марте:

1. Саки, Крым ― 3316 р. / 3 ночи*

2. Тольятти, Самарская область ― 1645 р. / 6 ночей

3. Каспийск, Дагестан ― 1850 р. / 2 ночи

4. Севастополь, Крым ― 1828 р. / 5 ночей

5. Железноводск, Ставропольский край ― 1914 р. / 7 ночей

6. Адлер, Краснодарский край ― 1927 р. /4 ночи

7. Бахчисарай, Крым ― 1962 р. / 3 ночи

8. Пятигорск, Ставропольский край ― 2044 р. / 7 ночей

9. Уфа, Башкирия ― 2135 р. / 4 ночи

10. Гагра, Абхазия ― 2283 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки