Города Крыма — в топе популярных направлений для экономного отдыха в ноябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил направления для отдыха в ноябре 2024 года, где на проживание придется потратить меньше всего. На первом месте город Евпатория в Крыму, где средняя стоимость ночи в ноябре — 1667 р. На втором месте оказалась Анапа в Краснодарском крае, на третьем — курорт Железноводск в Ставропольском крае (2166 р. и 2171 р. соответственно).

Десять самых популярных направлений для экономного отдыха в ноябре: