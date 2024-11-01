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Города Крыма - в топе популярных направлений для экономного отдыха в ноябре
aото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для экономного отдыха в ноябре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:19 01.11.2024

31 октября отмечается Международный день экономии. Эта дата была учреждена ровно сто лет назад, на конгрессе сберегательных банков в Милане, проходившем в 1924 году. Она  была признана напомнить о необходимости  беречь и экономить  денежные средства. Но несколько позднее в этот день стали призывать к сохранению не только денег, но и нервов, сил, природных ресурсов.  И именно экономный отдых может сберечь все это — силы, нервы и деньги. Наступающий ноябрь — месяц, когда сэкономить на проживании вполне возможно, даже на самых известных курортах.
  1. Евпатория, Крым ―1677 р. / 4 ночи*
  2. Анапа, Краснодарский край ―2166 р. / 5 ночей
  3. Железноводск, Ставропольский край ― 2171 р. /7 ночей
  4. Симферополь, Крым ―2181 р. / 3 ночи
  5. Астрахань, Астраханская область ― 2189 р. / 5 ночей
  6. Севастополь, Крым ―2285 р. / 6 ночей
  7. Оренбург, Оренбургская область ― 2294 р. /3 ночи
  8. Тольятти, Самарская область ― 2322 р. / 2 ночи
  9. Туапсе, Краснодарский край ― 2536 р. /6 ночей
  10. Феодосия, Крым ―2589 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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