Города Крыма — в топе популярных направлений для одиночного отдыха в августе

Отдыхать одному — это тоже выбор. Турист может быть индивидуалистом, может — просто в силу жизненных обстоятельств захотел отдыха в одиночку. Может быть, кому-то так проще знакомиться с новыми местами и, кстати, — с новыми друзьями. Август, как пик отпускного сезона предоставляет очень много возможностей для новых неожиданных встреч. Куда же отправляют одинокие странники в августе?