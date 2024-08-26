Города Крыма — в топе популярных направлений для одиночного отдыха в августе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для одиночного бронирования в августе 2024 года. На первом месте Сочи, который получил 22% всех одиночных бронирований. На втором месте Анапа, а на третьем — Санкт-Петербург (11% и 7% всех одиночных бронирований в августе), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для одиночного отдыха в августе:
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С тегами: Крым туристический