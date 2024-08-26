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Города — в топе популярных направлений для одиночного отдыха в августе
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для одиночного отдыха в августе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:26 26.08.2024

Отдыхать одному — это тоже выбор. Турист может быть индивидуалистом, может — просто в силу жизненных обстоятельств захотел отдыха в одиночку. Может быть, кому-то так проще знакомиться с новыми местами и, кстати, — с новыми друзьями. Август, как пик отпускного сезона предоставляет очень много возможностей для новых неожиданных встреч. Куда же отправляют одинокие странники в августе?

1. Сочи, Краснодарский край ― 4126 р. / 8 ночей*
2. Анапа, Краснодарский край ― 3642 р. / 9 ночей
3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4158 р. / 5 ночей
4. Москва, Московская область ― 4539 р. /3 ночи
5. Геленджик, Краснодарский край ― 4230  р. / 7 ночей
6. Ейск, Краснодарский край ― 2634  р. / 9 ночей
7. Ялта, Крым ― 3655 р. / 8 ночей
8. Феодосия, Крым ― 2721 р. / 8 ночей
9. Казань, Татарстан ― 4358 р. / 4 ночи
10. Алушта, Крым ― 3126 р. / 9 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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