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Города Крыма - в топе популярных направлений для одиночного отдыха в июле
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для одиночного отдыха в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:24 07.07.2025

Июль — прекрасный месяц для того, чтобы насладиться летом, путешествиями, новыми открытиями и старыми знакомыми дорогами. Есть люди, которые предпочитают делать это в одиночестве. Именно так они лучше всего воспринимают великолепные пейзажи — горные и морские, лесные и степные.
  1. Сочи, Краснодарский край ―3392 р. / 8 ночей*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3663 р. / 5 ночей
  3. Москва, Московская область ― 2419 р. /4 ночи
  4. Ялта, Крым ― 3938 р. / 8 ночей
  5. Феодосия, Крым ― 1995 р. / 10 ночей
  6. Геленджик, Краснодарский край ― 4094  р. / 7 ночей
  7. Евпатория, Крым ― 2542 р. / 10 ночей
  8. Калининград, Калининградская область ― 2906 р. / 6 ночей
  9. Судак, Крым ― 2290 р. / 7 ночей
  10. Алушта, Крым ― 3717 р. / 8 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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