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Города Крыма - в топе популярных направлений для одиночных поездок в августе

Города Крыма — в топе популярных направлений для одиночных поездок в августе

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:23 01.08.2025

Август — месяц, когда отдыха хотят большинство людей.  Но все отдыхают по-разному. Кто-то предпочитает шумные компании, кто-то — любит одиночество.  И с каждым годом число отдыхающих, предпочитающих путешествовать в одиночку растет.  Несмотря на то, что растут и цены — в августе 2025 года средняя стоимость ночи проживания для одинокого туриста увеличилась за год на 18%. Куда же едут туристы-одиночки в августе?
  1. Сочи, Краснодарский край ―3604 р. / 8 ночей*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4081 р. / 4 ночи
  3. Москва, Московская область ― 2545 р. /4 ночи
  4. Ялта, Крым ― 3870 р. / 8 ночей
  5. Феодосия, Крым ― 2199 р. / 10 ночей
  6. Евпатория, Крым ― 2474 р. / 10 ночей
  7. Судак, Крым ― 2777 р. / 6 ночей
  8. Алушта, Крым ― 3168 р. / 9 ночей
  9. Геленджик, Краснодарский край ― 3877 р. / 8 ночей
  10. Анапа, Краснодарский край  2427 р. / 8 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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