Города Крыма — в топе популярных направлений для одиночных поездок в августе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для одиночных путешествий в августе 2025 года. На первом месте — Сочи, собравший 17% августовских одиночных бронирований. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем Москва (7% и 5% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для одиночных путешествий в августе: