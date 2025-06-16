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Города Крыма - в топе популярных направлений для одиночных поездок в июне
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для одиночных поездок в июне

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:39 16.06.2025

Июнь — прекрасный месяц для отдыха, как с родными и знакомыми, так и в одиночестве. Одиночные путешествия становятся популярнее с каждым годом. Например, в июне 2025 года популярность одиночных поездок выросла на 15% по сравнению с июнем 2024 года. Где же наши соотечественники предпочитают путешествовать в одиночестве?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для одиночных путешествий в июне 2025 года. На первом месте — Сочи, собравший 15% июньских одиночных бронирований. Второе место разделили Санкт-Петербург и Анапа, собравшие по 9% бронирований. На третьем месте Москва, за которой 6% бронирований.

Десять самых популярных направлений для одиночных путешествий в июне:

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Сочи, Краснодарский край ―3093 р. / 9 ночей*
Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2886 р. / 5 ночей
Анапа, Краснодарский край 2022 р. / 10 ночей
Москва, Московская область ― 2045 р. /5 ночей
Феодосия, Крым ― 1993 р. / 9 ночей
Алушта, Крым ― 1814 р. / 15 ночей
Ялта, Крым ― 3256 р. / 8 ночей
Геленджик, Краснодарский край ― 3179 р. / 10 ночей
Ольгинка, Краснодарский край ―2929 р. / 8 ночей
Судак, Крым ― 2298 р. / 8 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

Популярные направления для одиночного отдыха в июне | Блог ТВИЛ.РУ

источник: пресс-служба ТВИЛ

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