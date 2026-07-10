Города Крыма — в топе популярных направлений для одиночных путешествий в июле

10 июля отмечают не только исторические или серьезные даты, но и День полета на зонтике, а также — День пикника с плюшевым мишкой. Это, конечно, шуточные праздники, но ведь иногда хочется побыть наедине с самим собой или хотя бы с плюшевым любимцем. И делать это можно в поездке, узнавая новые места и города, представляя, что вы долетели туда на зонтике, чтобы любоваться пейзажами. Какими именно? Морскими, степными, горными и городскими.
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для одиночных путешествий в июле 2026 года. На первом месте, что совсем не удивительно — Сочи, собравший 11% июльских одиночных бронирований. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Москва (10% и 9% июльских одиночных бронирований соответственно).
Десять самых популярных направлений для одиночных путешествий в июле:
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