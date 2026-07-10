Города Крыма — в топе популярных направлений для одиночных путешествий в июле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для одиночных путешествий в июле 2026 года. На первом месте, что совсем не удивительно — Сочи, собравший 11% июльских одиночных бронирований. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Москва (10% и 9% июльских одиночных бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для одиночных путешествий в июле: