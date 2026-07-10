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Города Крыма — в топе популярных направлений для одиночных путешествий в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 14:21 10.07.2026

10 июля отмечают не только исторические или серьезные даты, но и День полета на зонтике, а также — День пикника с плюшевым мишкой. Это, конечно, шуточные праздники, но ведь иногда хочется побыть наедине с самим собой или хотя бы с плюшевым любимцем. И делать это можно в поездке, узнавая новые места и города, представляя, что вы долетели туда на зонтике, чтобы любоваться пейзажами. Какими именно? Морскими, степными, горными и городскими.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для одиночных путешествий в июле 2026 года. На первом месте, что совсем не удивительно  — Сочи, собравший  11% июльских одиночных бронирований. На втором месте  Санкт-Петербург, а на третьем — Москва (10% и  9% июльских одиночных бронирований соответственно).

Узнайте больше:  Крымские города - в десятке популярных направлений для отдыха парами в июле

Десять самых популярных направлений для одиночных путешествий в июле:

  1. Сочи, Краснодарский край ―3565 р. / 7 ночей*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3369 р. / 4 ночи
  3. Москва, Московская область ― 3529 р. /2 ночи
  4. Анапа, Краснодарский край ― 2822 р. / 8 ночей
  5. Геленджик, Краснодарский край ― 5370  р. / 9 ночей
  6. Ялта, Крым ― 4139 р. / 8 ночей
  7. Феодосия, Крым ― 2967 р. / 10 ночей
  8. Алушта, Крым ― 4844 р. / 9 ночей
  9. Судак, Крым ― 2736 р. / 9 ночей
  10. Евпатория, Крым ― 3188 р. / 10 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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