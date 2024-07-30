Города Крыма — в топе популярных направлений для одиночных путешествий в июле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для одиночных путешествий в июле 2024 года. На первом месте — Сочи, собравший 14% июльских одиночных бронирований. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем Москва (10% и 8% бронирований соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для одиночных путешествий в июле:
1. Сочи, Краснодарский край ―2906 р. / 7 ночей*
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С тегами: Крым туристический