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Города — в топе популярных направлений для одиночных путешествий в июле
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для одиночных путешествий в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:35 30.07.2024

Далеко не все из нас стремятся проводить отпуск в компаниях. Иногда гораздо комфортнее путешествовать в одиночестве. Тут только от самого туриста зависит планирование маршрута, режим дня, достопримечательности, которые нужно обязательно посетить. Одиночные путешествия становятся популярнее с каждым годом.  Где же наши соотечественники предпочитают наслаждаться одиночеством?

2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3244 р. / 4 ночи
3. Москва, Московская область ― 2999 р. /3 ночи
4. Анапа, Краснодарский край  2144 р. / 10 ночей
5. Ялта, Крым ― 2815 р. / 7 ночей
6. Геленджик, Краснодарский край ― 3366 р. / 8 ночей
7. Алушта, Крым ― 1670 р. / 11 ночей
8. Казань, Татарстан ― 33977 р. / 4 ночи
9. Судак, Крым ― 2113 р. / 7 ночей
10. Феодосия, Крым ― 1979 р. / 9 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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