Города Крыма — в топе популярных направлений для одиночных путешествий в июле

Далеко не все из нас стремятся проводить отпуск в компаниях. Иногда гораздо комфортнее путешествовать в одиночестве. Тут только от самого туриста зависит планирование маршрута, режим дня, достопримечательности, которые нужно обязательно посетить. Одиночные путешествия становятся популярнее с каждым годом. Где же наши соотечественники предпочитают наслаждаться одиночеством?