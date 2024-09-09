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Города — в топе популярных направлений для одиночных путешествий в сентябре
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для одиночных путешествий в сентябре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:37 09.09.2024

9 сентября отмечают День прекрасного чудака.  Этот праздник — в честь артистических и творческих натур, которые предпочитают поступать по-своему и жить  наперекор устоявшимся традициям.  Очень часто именно такие люди и предпочитают отдыхать в одиночестве.  Но даже те, кто не относит себя к чудакам, один раз отправившись в «одиночное плавание», понимают, какое это чудо — жить и путешествовать, ориентируясь только на себя, на свои правила и потребности.

1. Сочи, Краснодарский край ― 3437 р. / 8 ночей*
2. Анапа, Краснодарский край ― 3124 р. / 9 ночей
3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3292 р. / 4 ночи
4. Москва, Московская область ― 4165 р. /3 ночи
5. Геленджик, Краснодарский край ― 3418 р. / 6 ночей
6. Гагра, Абхазия ― 3784 р. / 9 ночей
7. Ялта, Крым ― 2487 р. / 11 ночей
8. Феодосия, Крым ― 2651 р. / 6 ночей
9. Ейск, Краснодарский край ― 2467 р. / 8 ночей
10. Евпатория, Крым ― 2028 р. / 8 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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