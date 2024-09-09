Города Крыма — в топе популярных направлений для одиночных путешествий в сентябре

9 сентября отмечают День прекрасного чудака. Этот праздник — в честь артистических и творческих натур, которые предпочитают поступать по-своему и жить наперекор устоявшимся традициям. Очень часто именно такие люди и предпочитают отдыхать в одиночестве. Но даже те, кто не относит себя к чудакам, один раз отправившись в «одиночное плавание», понимают, какое это чудо — жить и путешествовать, ориентируясь только на себя, на свои правила и потребности.