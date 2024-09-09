Города Крыма — в топе популярных направлений для одиночных путешествий в сентябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для одиночных путешествий в сентябре 2024 года. На первом месте — Сочи, собравший 30% сентябрьских одиночных бронирований. На втором месте Анапа, а на третьем — Санкт-Петербург (14% и 5% бронирований соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для одиночных путешествий в сентябре:
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С тегами: Крым туристический