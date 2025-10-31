Прямо сейчас:
Города Крыма - в топе популярных направлений для осеннего отдыха на Черном море
фото: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 15:16 31.10.2025

31 октября отмечают Международный день Черного моря.  Этот день был учрежден, чтобы мы помнили, как важно заботиться о водах «самого синего в мире» Черного моря и его обитателях. Многие помнят катастрофу с разлитием нефти на пляжах у Анапы и других населенных пунктов — поэтому все меры, посвященные заботе о морской экологии сегодня особенно актуален.  Черное море, его города и поселки — самые популярные в стране направления для отдыха не только летом, но и весной, зимой и осенью.  Где же именно на черноморском побережье предпочитают останавливаться туристы в осеннее время?
  1. Сочи, Краснодарский край ― 4508 р. / 10 ночей*
  2. Ялта, Крым ―4358 р. / 5 ночей
  3. Севастополь, Крым ―3294 р. / 4 ночи
  4. Алушта, Крым ―3483 р. / 5 ночей
  5. Феодосия, Крым ―2247 р. / 5 ночей
  6. Геленджик, Краснодарский край ― 4784 р. /7 ночей
  7. Судак, Крым ―3326 р. / 3 ночи
  8. Евпатория, Крым ―2662 р. / 6 ночей
  9. Алупка, Крым ―3223 р. / 5 ночей
  10. Анапа, Краснодарский край ― 3850 р. / 8 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

