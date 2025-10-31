Города Крыма — в топе популярных направлений для осеннего отдыха на Черном море

31 октября отмечают Международный день Черного моря. Этот день был учрежден, чтобы мы помнили, как важно заботиться о водах «самого синего в мире» Черного моря и его обитателях. Многие помнят катастрофу с разлитием нефти на пляжах у Анапы и других населенных пунктов — поэтому все меры, посвященные заботе о морской экологии сегодня особенно актуален. Черное море, его города и поселки — самые популярные в стране направления для отдыха не только летом, но и весной, зимой и осенью. Где же именно на черноморском побережье предпочитают останавливаться туристы в осеннее время?