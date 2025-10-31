Города Крыма — в топе популярных направлений для осеннего отдыха на Черном море

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха на Черном море осенью 2025 года. На первом месте , по традиции, Сочи. Но второе и третье места — за крымскими курортами — их заняли Ялта и Севастополь. Стоит отметить, что популярность Крыма осенью 2025 года резко пошла вверх — она скакнула на 33% по сравнению с осенним сезоном прошлого года. Самый впечатляющий рост популярности продемонстрировала Алупка — 172%. Конечно, средняя стоимость ночи проживания в Крыму тоже увеличилась существенно — на 25%, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха на Черном море осенью:
