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Города — в топе популярных направлений для осеннего отдыха
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для осеннего отдыха

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:34 21.08.2024

Дыхание осени уже ощущается, несмотря на теплую погоду.  Осень — межсезонье, когда можно не только учиться, работать, но и отдыхать.  И отдыхать, особенно в наступающие холода, большинство предпочитает в теплых краях.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для бронирования жилья для отдыха летом 2024 года.  На  на первом месте оказался Сочи, за которым 25% осенних бронирований. На втором месте Анапа, а на третьем — Санкт-Петербург (9% и 6% осенних бронирований соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для осеннего отдыха:

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1. Сочи, Краснодарский край ― 4066 р. / 8 ночей*
2. Анапа, Краснодарский край ― 3554 р. / 8 ночей
3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3853 р. / 5 ночей
4. Ялта, Крым ― 3859 р. / 8 ночей
5. Анапа, Краснодарский край ― 4286 р. / 8 ночей
6. Гагра, Абхазия ― 4084 р. / 8 ночей
7. Москва, Московская область ― 4733 р. / 4 ночи
8. Феодосия, Крым ―2761 р. / 8 ночей
9. Алушта, Крым ―3327 р. / 8 ночей
10. Кабардинка, Краснодарский край ― 4053 р. / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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