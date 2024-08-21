Города Крыма — в топе популярных направлений для осеннего отдыха

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирования жилья для отдыха летом 2024 года. На на первом месте оказался Сочи, за которым 25% осенних бронирований. На втором месте Анапа, а на третьем — Санкт-Петербург (9% и 6% осенних бронирований соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для осеннего отдыха:
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С тегами: Крым туристический