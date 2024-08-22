Города Крыма — в топе популярных направлений для отдых с питомцами в августе

Как показал недавний опрос российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ. РУ, один из главных страхов туристов — то, что их не поселят вместе с питомцами. Однако эти страхи зачастую безосновательны, если договориться с арендодателями заранее, вопрос с проживанием домашних любимцев всегда можно решить, хотя бы за счет дополнительной платы и повышенного депозита. Остается понять, какое направление будет комфортно и путешественнику и его питомцу. Особенно в августе — последнем месяце лета.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха с питомцами в августе 2024 года. На первом месте Сочи, который получил 12% всех бронирований с питомцами. На втором месте Анапа, а на третьем — Санкт-Петербург (8% и 6% бронирований в августе с любимыми животными соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений для отдыха с питомцами в августе: