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Города — в топе популярных направлений для отдых с питомцами в августе
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для отдых с питомцами в августе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:27 22.08.2024

Как показал недавний опрос российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ. РУ, один из главных страхов туристов — то, что их не поселят вместе с питомцами.  Однако эти страхи зачастую безосновательны, если договориться с арендодателями заранее, вопрос с проживанием домашних любимцев всегда можно решить, хотя бы за счет дополнительной платы и повышенного депозита.  Остается понять, какое направление будет комфортно и путешественнику и его питомцу.  Особенно в августе — последнем месяце лета.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления  для отдыха с питомцами в августе 2024 года. На первом месте  Сочи, который получил 12% всех бронирований с питомцами. На втором месте Анапа, а на третьем  — Санкт-Петербург (8% и  6% бронирований в августе с любимыми животными соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для  отдыха с питомцами в августе:

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1. Сочи, Краснодарский край ― 4761 р. / 7 ночей*
2. Анапа, Краснодарский край ― 4792 р. / 7 ночей
3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5416 р. / 4 ночи
4. Феодосия, Крым ― 3699 р. / 7 ночей
5. Ялта, Крым ― 5602 р. / 6 ночей
6. Алушта, Крым ― 4473 р. / 6 ночей
7. Москва, Московская область ― 4827 р. /3 ночи
8. Геленджик, Краснодарский край ― 6669 р. / 7 ночей
9. Судак, Крым ― 3601 р. / 7 ночей
10. Архипо-Осиповка, Краснодарский край ― 5048 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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