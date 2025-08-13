Прямо сейчас:
Города Крыма - в топе популярных направлений для отдыха парами в августе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:08 13.08.2025

13 августа празднуем  День встреч.  Встретить человека с которым вместе можно любоваться закатами и рассветами очень важно в жизни.  Не так уж и важно, где произойдет «та самая встреча». Но вот места для рассветов мы вполне можем выбирать. Куда же отправиться встречать рассветы с любимыми в августе?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления для отдыха парами в августе 2025 года. Бессменный чемпион этого периода —   Сочи  с 13% бронирований парами в августе. Второе место поделили Санкт-Петербург и Ялта, собравшие по 6% бронирований.  На третьем месте Судак с 4% бронирований парами в августе.

Десять самых популярных направлений для отдыха парами в августе:

  1. Сочи, Краснодарский край ― 4685 р. / 8 ночей*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5131 р. / 5 ночей
  3. Ялта, Крым ― 5177 р. /6 ночей
  4. Судак, Крым ― 3699 р. /5 ночей
  5. Феодосия, Крым ― 3685 р. /7 ночей
  6. Алушта, Крым ― 4507 р. /7 ночей
  7. Москва, Московская область ― 4758 р. / 3 ночи
  8. Геленджик, Краснодарский край ― 5251 р. / 7 ночей
  9. Евпатория, Крым ― 3689 р. /7 ночей
  10. Севастополь, Крым ― 4100 р. /4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ

Просмотры: 10

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

