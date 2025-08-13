Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха парами в августе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха парами в августе 2025 года. Бессменный чемпион этого периода — Сочи с 13% бронирований парами в августе. Второе место поделили Санкт-Петербург и Ялта, собравшие по 6% бронирований. На третьем месте Судак с 4% бронирований парами в августе.
Десять самых популярных направлений для отдыха парами в августе:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический