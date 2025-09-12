Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха парами в сентябре

12 сентября празднуют День семейного общения. Это очень важно — найти время для того, чтобы пообщаться с самыми важными людьми в жизни. А еще — очень важно найти место для этого. И здесь очень могут помочь поездки и путешествия. В новых местах можно посмотреть по-новому на дорогих людей, найти для них новые добрые слова. Но где же именно двое смогут лучше всего выяснить свои отношения в сентябре?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха парами в сентябре 2025 года. На первом месте — Сочи с 15% бронирований парами в сентябре. На втором месте Ялта, а на третьем — Санкт-Петербург (6% и 5% бронирований парами соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений для отдыха парами в сентябре: