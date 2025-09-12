Прямо сейчас:
Города Крыма - в топе популярных направлений для отдыха парами в сентябре

Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха парами в сентябре

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 12:32 12.09.2025

  1. Сочи, Краснодарский край ― 4320 р. / 7 ночей*
  2. Ялта, Крым ― 4432 р. /6 ночей
  3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4194 р. /4 ночи
  4. Алушта, Крым ― 4349 р. /7 ночей
  5. Москва, Московская область ― 4473 р. / 3 ночи
  6. Геленджик, Краснодарский край ― 4533 р. / 6 ночей
  7. Феодосия, Крым ― 3220 р. /6 ночей
  8. Судак, Крым ― 3425 р. /6 ночей
  9. Евпатория, Крым ― 3247 р. /7 ночей
  10. Анапа, Краснодарский край ― 3820 р. / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

Просмотры: 8

