Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в августе
Новости Республики
Города Крыма - в топе популярных направлений для отдыха с детьми в августе

Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в августе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:37 24.07.2025

Август — прекрасное время для путешествий, в том числе с детьми. Это последний летний месяц года, когда перед началом учебы можно зарядить организм солнцем, морскими купаниями, чистым воздухом. Такая «зарядка» способна обеспечить высокий уровень иммунитета  до следующего лета.  Куда же едут родители с детьми в августе?
  1. Сочи, Краснодарский край ― 6272 р. / 8 ночей*
  2. Ялта, Крым ― 6606 р. / 7 ночей
  3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 6658 р. / 5 ночей
  4. Феодосия, Крым ― 4684 р. / 8 ночей
  5. Ейск, Краснодарский край ― 4284 р. / 9 ночей
  6. Евпатория, Крым ― 4856 р. / 10 ночей
  7. Геленджик, Краснодарский край ― 7438 р. / 8 ночей
  8. Алушта, Крым ― 5773 р. / 8 ночей
  9. Судак, Крым ― 5007 р. / 7 ночей
  10. Анапа, Краснодарский край ― 5726 р. / 8 ночей

*Средняя стоимость ночи/Средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x