Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в августе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха с детьми в августе 2025 года. На первом месте город Сочи, за которым 16% августовских бронирований с детьми. Второе место поделили Ялта и Санкт-Петербург, собравшие по 5% бронирований. На третьем месте Феодосия.

Десять самых популярных направлений для отдыха с детьми в августе: