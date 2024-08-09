Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в августе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные аналитики, определил самые популярные направления для отдыха с детьми августе 2024 года. На первом месте Сочи за которым 17% августовских бронирований с детьми. На втором месте Анапа, а на третьем — Санкт-Петербург (11 и 5% августовских бронирований с детьми соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха с детьми в августе:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический