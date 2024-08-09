Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в августе

В августе заканчиваются летние каникулы. Этот месяц — последний перед началом учебного года, время, которое дети могут провести с родителями, наслаждаясь их обществом, разговорами, теплом, солнцем и развлечениями. Вот только — куда именно поехать с детьми в августе?