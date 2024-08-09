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Города — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в августе
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в августе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:41 09.08.2024

В августе заканчиваются летние каникулы. Этот месяц — последний перед началом учебного года, время, которое дети могут провести с родителями, наслаждаясь их обществом, разговорами, теплом, солнцем и развлечениями.  Вот только — куда именно поехать с детьми в августе?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  аналитики,   определил самые популярные направления  для отдыха с детьми августе 2024 года. На первом месте Сочи за которым 17% августовских бронирований с детьми. На втором месте Анапа, а на третьем —   Санкт-Петербург  (11 и 5% августовских бронирований с детьми соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для  отдыха с детьми в августе:

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1. Сочи, Краснодарский край ― 5429 р. / 8 ночей*
2. Анапа, Краснодарский край ― 5187 р. / 8 ночей
3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5787 р. / 5 ночей
4. Геленджик, Краснодарский край ― 61688 р. / 7 ночей
5. Феодосия, Крым ― 4090 р. / 7 ночей
6. Ейск, Краснодарский край ― 3795 р. / 8 ночей
7. Ялта, Крым ― 5875 р. / 7 ночей
8. Москва, Московская область ― 5412 р. /3 ночи
9. Алушта, Крым ― 4766 р. / 7 ночей
10. Судак, Крым ― 4274 р. / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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