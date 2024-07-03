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Города — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в июле
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:20 03.07.2024

Июль — замечательный месяц для путешествий с детьми. Море и другие водоемы прогрелись, лето, наконец, полностью вступило в свои права.  И родители имеют возможность полностью им насладиться летом вместе с дочерьми и сыновьями. Вот только — куда именно поехать?

2. Анапа, Краснодарский край ― 4840 р. / 8 ночей
3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5679 р. / 5 ночей
4. Геленджик, Краснодарский край ― 5702 р. / 8 ночей
5. Ейск, Краснодарский край ― 3613 р. / 9 ночей
6. Ялта, Крым ― 5406 р. /9 ночей
7. Феодосия, Крым ― 4303 р. / 8 ночей
8. Москва, Московская область ― 5190 р. /4 ночи
9. Алушта, Крым ― 4336 р. /9 ночей
10. Кабардинка, Краснодарский край ― 5954 р. / 8 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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