Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в июле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные заявок, определил самые популярные направления для отдыха с детьми в июле 2024 года. На первое место вышел город Сочи с с 20% июльских бронирований, на второе Анапа, а на третье — Санкт-Петербург (13% и 5 % июльских бронирований с детьми соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха с детьми в июле:
1. Сочи, Краснодарский край ― 5112 р. / 8 ночей*
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С тегами: Крым туристический