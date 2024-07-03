Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в июле

Июль — замечательный месяц для путешествий с детьми. Море и другие водоемы прогрелись, лето, наконец, полностью вступило в свои права. И родители имеют возможность полностью им насладиться летом вместе с дочерьми и сыновьями. Вот только — куда именно поехать?