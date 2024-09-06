Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в сентябре

6 сентября — День ленивой мамы. Этот праздник всегда отмечается в первую пятницу сентября. Он призывает дать мамам возможность полениться и отдохнуть от повседневных забот. А где это сделать лучше, чем в путешествии, когда весь быт берет на себя персонал отеля? Можно спокойно проводить время с детьми и семьей, делать то, что хочешь в полное удовольствие — свое и окружающих.