Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в сентябре

Да, хоть теперь каникулы уже закончились, российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, определил самые популярные направления для отдыха с детьми в сентябре 2024 года. И мы видим, что, в основном, отдыхать с детьми все предпочитают у моря. На первом месте Сочи, город, за которым 23% бронирований с детьми, на втором месте Анапа, а на третьем — Геленджик (13 и 5% сентябрьских бронирований с детьми соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха с детьми в сентябре:
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С тегами: Крым туристический