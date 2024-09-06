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Города — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в сентябре
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в сентябре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:43 06.09.2024

6 сентября — День ленивой мамы. Этот праздник всегда отмечается в первую пятницу сентября. Он призывает дать мамам возможность полениться и отдохнуть от повседневных забот.  А где это сделать лучше, чем в путешествии, когда весь быт  берет на себя персонал отеля? Можно спокойно проводить время с детьми и семьей,  делать то, что хочешь в полное удовольствие — свое и окружающих.

Да, хоть теперь  каникулы уже закончились, российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, определил самые популярные направления  для отдыха с детьми в сентябре 2024 года.  И мы видим, что, в основном, отдыхать с детьми все предпочитают у моря. На  первом месте Сочи, город, за которым 23% бронирований с детьми, на втором месте Анапа, а на третьем — Геленджик (13 и 5% сентябрьских бронирований с детьми соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для  отдыха с детьми в сентябре:

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1. Сочи, Краснодарский край ― 4836 р. / 8 ночей*
2. Анапа, Краснодарский край ― 4374 р. / 8 ночей
3. Геленджик, Краснодарский край ― 4969 р. / 7 ночей
4. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4899 р. / 4 ночи
5. Москва, Московская область ― 6274 р. /3 ночи
6. Архипо-Осиповка, Краснодарский край ― 4468 р. / 6 ночей
7. Ялта, Крым ― 4525 р. / 7 ночей
8. Феодосия, Крым ― 3725 р. / 8 ночей
9. Кабардинка, Краснодарский край ― 5454 р. / 7 ночей
10. Алушта, Крым ― 3938 р. / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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