Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в августе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха с питомцами в августе 2025 года. На первом месте Сочи, собравший 10% бронирований с питомцами. Второе место разделили Феодосия и Санкт-Петербург, собравшие по 5% бронирований. На третьем месте Ялта, собравшая 4% всех бронирований с питомцами.

Десять самых популярных направлений для отдыха с питомцами в августе: