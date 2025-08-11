Прямо сейчас:
Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в августе

8 августа отметили Международный день кошек, а 10 августа — день «Побалуйте свою собаку».  Наши братья и сестры меньшие — это часть нашей жизни. Естественно, что и в путешествии с ними не хочется расставаться. Почему не побаловать собаку играми в полосе прибоя или веселой горной прогулкой?
  1. Сочи, Краснодарский край ― 5405  р. / 7 ночей*
  2. Феодосия, Крым ― 4227 р. / 7 ночей
  3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 6022 р. / 4 ночи
  4. Ялта, Крым ― 5360 р. / 6 ночей
  5. Судак, Крым ― 4314 р. / 5 ночей
  6. Алушта, Крым ― 5543 р. / 7 ночей
  7. Евпатория, Крым ― 4552 р. / 7 ночей
  8. Геленджик, Краснодарский край ― 7248 р. / 6 ночей
  9. Ейск, Краснодарский край ― 4264 р. / 7 ночей
  10. Анапа, Краснодарский край ― 4267 р. / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

