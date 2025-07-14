Прямо сейчас:
Главная | Отдых в Крыму | Крым туристический | Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в июле
Новости Республики
Города Крыма - в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в июле
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 18:44 14.07.2025

Спрос на летние путешествия с домашними любимцами растет год от года. Согласитесь, если вам дорог ваш питомец, вы не захотите оставлять его одного надолго? Арендодатели тоже все чаще идут навстречу  «зверолюбивым» туристам, предлагая (чаще всего за некоторую плату и увеличение залога) возможность отдохнуть вместе с любимой собакой, кошкой или другим животным.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха с питомцами в июле 2025 года. На первом месте Сочи, собравший 9% бронирований с питомцами, на втором   Санкт-Петербург,  а на третьем — Ялта   (7% и 4% бронирований с питомцами в июле соответственно).

Узнайте больше:  Города Крыма - в топе популярных направлений для автопутешествий в июле

Десять самых популярных направлений для  отдыха с питомцами в июле:

  1. Сочи, Краснодарский край ― 5404 р. / 7 ночей*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 6541 р. / 4 ночи
  3. Ялта, Крым ― 5992 р. / 6 ночей
  4. Феодосия, Крым ― 4406 р. / 7 ночей
  5. Ейск, Краснодарский край ― 4564 р. / 8 ночей
  6. Алушта, Крым ― 5467 р. / 7 ночей
  7. Москва, Московская область ― 4922 р. / 3 ночи
  8. Судак, Крым ― 4347 р. / 6 ночей
  9. Евпатория, Крым ― 4214 р. / 7 ночей
  10. Геленджик, Краснодарский край ― 6410 р. / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x