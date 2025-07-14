Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в июле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха с питомцами в июле 2025 года. На первом месте Сочи, собравший 9% бронирований с питомцами, на втором Санкт-Петербург, а на третьем — Ялта (7% и 4% бронирований с питомцами в июле соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха с питомцами в июле: