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Города — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в июле
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:59 29.07.2024

29 июля отмечают Международный день тигра.  Многие восхищаются этими грациозными хищниками, но… Есть поговорка: «Кошка создана, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить». Кошки, собаки и другие питомцы занимают все более важную роль компаньонов в нашей жизни.  С ними не хочется расставаться, и в период распространенности удаленной работы это стало более возможным. Но как быть в путешествиях? Удивительно, но с каждым годом растет количество людей, которые берут с собой питомцев и на отдых. Владельцы отелей идут им навстречу, предоставляя возможность размещения с животным при условии соблюдения определенных правил.

2. Анапа, Краснодарский край ― 4406 р. / 8 ночей
3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5451 р. / 4 ночи
4. Феодосия, Крым ― 3772 р. / 7 ночей
5. Геленджик, Краснодарский край ― 7634 р. / 7 ночей
6. Москва, Московская область ― 4920 р. /3 ночи
7. Ялта, Крым ― 5411 р. / 7 ночей
8. Алушта, Крым ― 3980 р. / 7 ночей
9. Ейск, Краснодарский край ― 3425 р. / 8 ночей
10. Голубицкая, Краснодарский край ― 4149 р. / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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