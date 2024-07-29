Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в июле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для отдыха с питомцами, в июле 2024 года. На первом месте оказался Сочи, собравший 12% броней с животными. На втором месте Анапа, а на третьем — Санкт-Петербург (9% и 6% июльских броней с питомцами соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха с питомцами в июле:
1. Сочи, Краснодарский край ― 4690 р. / 8 ночей*
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С тегами: Крым туристический