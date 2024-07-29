Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в июле

29 июля отмечают Международный день тигра. Многие восхищаются этими грациозными хищниками, но… Есть поговорка: «Кошка создана, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить». Кошки, собаки и другие питомцы занимают все более важную роль компаньонов в нашей жизни. С ними не хочется расставаться, и в период распространенности удаленной работы это стало более возможным. Но как быть в путешествиях? Удивительно, но с каждым годом растет количество людей, которые берут с собой питомцев и на отдых. Владельцы отелей идут им навстречу, предоставляя возможность размещения с животным при условии соблюдения определенных правил.