Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в апартаментах в сентябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирования квартир и апартаментов в сентябре 2025 г. На первом месте город Сочи, за которым 12% бронирований в апартаментах в сентябре. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Ялта (9% и 7% сентябрьских бронирований соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для бронирования апартаментов в сентябре:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический