Города Крыма - в топе популярных направлений для отдыха в апартаментах в сентябре
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в апартаментах в сентябре

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:01 04.09.2025

Сентябрь — время, когда хочется не только гулять по дорогам и городским улицам, иногда хочется  просто сидеть в уютном жилье, наблюдая за дождем снаружи и прихлебывая теплый напиток из кружки. А потом — снова отправляться в путь, открывая новые и хорошо забытые старые места. Апартаменты для этого очень удобны, они обеспечивают необходимую приватность, при этом — иногда помогают сэкономить.
  1. Сочи, Краснодарский край ― 5242 р. / 8 ночей*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4703 р. / 5 ночей
  3. Ялта, Крым ― 4300 р. / 8 ночей
  4. Москва, Московская область ― 5380 р. / 4 ночи
  5. Калининград, Калининградская область ― 4011 р. / 6 ночей
  6. Казань, Татарстан ― 4647 р. / 4 ночи
  7. Кисловодск, Ставропольский край ― 4002 р. / 7 ночей
  8. Краснодар, Краснодарский край ― 3569 р. / 2 ночи
  9. Геленджик, Краснодарский край ― 6245 р. / 8 ночей
  10. Евпатория, Крым ― 2929 р. / 9 ночей

*Средняя стоимость ночи/Средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

