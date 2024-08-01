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Города — в топе популярных направлений для отдыха в августе
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в августе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:10 01.08.2024

Кажется, только недавно мы радовались наступлению лета. И вот уже август у порога — последний летний месяц, пик отпускного сезона, самый щедрый и один из самых дорогостоящих.  Все любят путешествовать в августе — море теплое, а вечера уже прохладны, но еще не холодны. Август ждет. Осталось решить: куда именно поехать.

2. Анапа, Краснодарский край ― 4425 р. / 9 ночей
3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4916 р. / 5 ночей
4. Геленджик, Краснодарский край ― 5370 р. / 8 ночей
5. Ялта, Крым ― 5342 р. / 8 ночей
6. Феодосия, Крым ― 3600 р. / 9 ночей
7. Алушта, Крым ― 4303 р. / 9 ночей
8. Ейск, Краснодарский край ― 3654 р. / 9 ночей
9. Гагра, Республика Абхазия ― 5226 р. / 9 ночей
10. Судак, Крым ― 3696 р. / 9 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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