Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в августе

Кажется, только недавно мы радовались наступлению лета. И вот уже август у порога — последний летний месяц, пик отпускного сезона, самый щедрый и один из самых дорогостоящих. Все любят путешествовать в августе — море теплое, а вечера уже прохладны, но еще не холодны. Август ждет. Осталось решить: куда именно поехать.