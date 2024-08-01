Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в августе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха в августе 2024 года. Удивительно, но в августе в первой десятке нет Москвы и все места заняли города недалеко от моря. На первом месте оказался Сочи, за которым 21% августовских бронирований, на втором Анапа, на третьем — Санкт-Петербург (11% и 5% бронирований соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха в августе:
1. Сочи, Краснодарский край ― 4934 р. / 8 ночей*
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С тегами: Крым туристический