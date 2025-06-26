Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в июле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для путешествий в июле 2025 года. На первом месте оказался Сочи, за которым 15% всех бронирований июля. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Ялта (8% и 5% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха в июле: