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Города Крыма - в топе популярных направлений для отдыха в июле
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:23 26.06.2025

Между тем, первый месяц лета, июнь, подходит к концу.  Приближается июль — очень востребованный месяц для отдыха и путешествий. Куда же направятся наши соотечественники в июле?  Какие города и курорты выберут отдыхающие? В основном — те, которые у моря.  Кроме Москвы — но не будем забывать, что она носит гордое звание порта пяти морей.
  1. Сочи, Краснодарский край ― 5343 р. / 8 ночей*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5960 р. / 5 ночей
  3. Ялта, Крым ― 5539 р. / 8 ночей
  4. Феодосия, Крым ― 4015 р. / 8 ночей
  5. Ейск, Краснодарский край ― 4558 р. / 9 ночей
  6. Геленджик, Краснодарский край ― 6055 р. / 8 ночей
  7. Алушта, Крым ― 5009 р. / 8 ночей
  8. Евпатория, Крым ― 4190 р. / 9 ночей
  9. Москва, Московская область ― 4933 р. /4 ночи
  10. Судак, Крым ― 4299 р. / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ

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