Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в июле
актуально в республике
Города — в топе популярных направлений для отдыха в июле
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:57 28.06.2024

Нам казалось, что лето только что наступило, и вот уже — впереди июль.  Приближается пик летнего сезона. Всем хочется на отдых,  на море — или хотя бы в большие экскурсионные города. Главное — чтобы отпуск, наконец, начался.

1. Сочи, Краснодарский край ― 4724 р. / 8 ночей*
2. Анапа, Краснодарский край ― 4169 р. / 9 ночей
3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5015 р. / 5 ночей
4. Геленджик, Краснодарский край ― 5169 р. / 8 ночей
5. Ялта, Крым ― 4763 р. /8 ночей
6. Ейск, Краснодарский край ― 3450 р. / 9 ночей
7. Феодосия, Крым ― 3624 р. / 9 ночей
8. Москва, Московская область ― 4902 р. /4 ночи
9. Алушта, Крым ― 3792 р. /9 ночей
10. Судак, Крым ― 3721 р. /8 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

Просмотры: 48

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.