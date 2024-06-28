Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в июле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные заявок, определил самые популярные направления для отдыха в июле 2024 года. На первое место вышел город Сочи с с 19% июльских бронирований, на второе Анапа, а на третье — Санкт-Петербург (11% и 7 % июльских бронирований соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха в июле:
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С тегами: Крым туристический