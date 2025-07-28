Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в отелях в августе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для бронирования отелей в августе 2025 года. И первые призовые места — за курортами Краснодарского края. На первом месте — Сочи, за которым 18% августовских бронирований в отелях. На втором месте Анапа, а на третьем — Геленджик (10% и 5% бронирований в отелях в августе соответственно).

Десять самых популярных направлений для бронирования отелей в августе: