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для отдыха в отелях в августе
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в отелях в августе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:02 28.07.2025

Август — пик туристического сезона. По данным статистики, именно в этом месяце предпочитают отдыхать 35% наших соотечественников. И многие из них выбирают отдых в отелях — потому что это комфортно и безопасно. Например, в случае непогоды, когда на пляж не пойдешь, можно отдыхать у бассейна в отеле, или отправиться в СПА, или… впрочем, тут каждый сам решает, что ему больше по вкусу. Но большинство отелей, которые выбирают для отдыха в августе, расположены на морском побережье. Где же именно?
  1. Сочи, Краснодарский край ― 4564 р. / 7 ночей*
  2. Анапа, Краснодарский край ― 4466 р. / 7 ночей
  3. Геленджик, Краснодарский край ― 5191  р. / 6 ночей
  4. Санкт-Петербург,  Ленинградская область ― 4435 р. / 4 ночи
  5. Феодосия, Крым ― 3506 р. / 6 ночей
  6. Ялта, Крым ― 5438 р. / 5 ночей
  7. Москва, Московская область ― 3903 р. / 2 ночи
  8. Алушта, Крым ― 4309 р. / 6 ночей
  9. Судак, Крым ― 3567 р. / 6 ночей
  10. Ейск, Краснодарский край ― 3614 р. / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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