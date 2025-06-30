Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в отелях в июле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для бронирования отелей в июле 2025 года. На первом месте — Сочи, за которым 19% июльских бронирований в отелях. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Феодосия (7% и 4% бронирований в отелях в июле соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для бронирования отелей в июле:
- Сочи, Краснодарский край ― 5055 р. / 8 ночей*
- Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5476 р. / 4 ночи
- Феодосия, Крым ― 3986 р. / 8 ночей
- Ялта, Крым ― 5518 р. / 7 ночей
- Алушта, Крым ― 5026 р. / 8 ночей
- Геленджик, Краснодарский край ― 5505 р. / 7 ночей
- Ейск, Краснодарский край ― 4319 р. / 9 ночей
- Судак, Крым ― 4325 р. / 7 ночей
- Евпатория, Крым ― 4209 р. / 8 ночей
- Москва, Московская область ― 3962 р. / 3 ночи
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С тегами: Крым туристический