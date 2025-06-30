Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в отелях в июле

Июль — это уже разгар туристического сезона. А значит — увеличение туристического потока, многие из туристов при этом выбирают для размещения именно отели. Ведь именно там турист может получить весь нужный ему комфорт: СПА, рестораны, бассейны и разнообразные магазины. Отели выбирают, несмотря на то, что по данным ТВИЛ в июле 2025 года средняя цена ночи проживания увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом. Каковы же самые популярные направления для отдыха в отелях в июле?