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Города Крыма - в топе популярных направлений для отдыха в отелях в июле
иллюстрация: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в отелях в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:08 30.06.2025

Июль — это уже разгар туристического сезона.  А значит — увеличение туристического потока, многие из туристов при этом выбирают для размещения именно отели. Ведь именно там турист может получить весь нужный ему комфорт: СПА, рестораны, бассейны и разнообразные магазины.  Отели выбирают, несмотря на то, что по данным ТВИЛ в июле 2025 года средняя цена ночи проживания увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом.  Каковы же самые популярные направления для отдыха в отелях в июле?

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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