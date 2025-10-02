Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в отелях в октябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для бронирования отелей в октябре 2025 года. На первом месте — Сочи, за которым 23% бронирований в отелях в октябре. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Москва (11% и 8% бронирований соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха в отелях в октябре:
