Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в отелях в октябре
Новости Республики
Города Крыма - в топе популярных направлений для отдыха в отелях в октябре
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в отелях в октябре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:44 02.10.2025

Октябрь — это время, когда отдых становится уже прохладным: не только в климатическом смысле, но и в отношении цен. Некоторые отели и гостевые дома снижают цены, объявляют акции для заполнения своих объектов.  Конечно, на самых востребованных направлениях и теперь не удастся отдохнуть «за копейки», однако можно найти вполне приличный прайс. Так где же бронируют отели в октябре?
  1. Сочи, Краснодарский край ― 3242 р. / 6 ночей*
  2. Санкт-Петербург,  Ленинградская область ― 3433 р. / 4 ночи
  3. Москва,  Московская область ― 4163 р. / 3 ночи
  4. Ялта, Крым ―5499 р. / 6 ночей
  5. Геленджик, Краснодарский край ―3963 р. / 5 ночей
  6. Краснодар, Краснодарский край ― 3378 р. / 2 ночи
  7. Севастополь, Крым ―3076 р. / 5 ночей
  8. Анапа, Краснодарский край ― 3977 р. / 6 ночей
  9. Алушта, Крым ― 3791 р. / 6 ночей
  10. Судак, Крым ― 3296 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x