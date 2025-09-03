Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в отелях в сентябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для бронирования отелей в сентябре 2025 года. И первые призовые места — за курортами Краснодарского края. На первом месте — Сочи, за которым 23% бронирований в отелях в сентябре. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Ялта (6% и 5% бронирований в отелях в сентябре соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха в отелях в сентябре: