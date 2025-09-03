Прямо сейчас:
Города Крыма - в топе популярных направлений для отдыха в отелях в сентябре
Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в отелях в сентябре

03.09.2025

3 сентября, кроме других дат, отмечают День открытия новых дверей.  Двери, конечно, могут быть любыми — но на в отпуске многие предпочитают открывать для себя двери отелей. В сентябре они заполнены уже гораздо меньше, чем в летний сезон, при этом предоставляют весь нужный сервис. А если есть бассейн и СПА-комплекс — то отдых в сентябре пройдет по самым высшим стандартам.
  1. Сочи, Краснодарский край ― 4300 р. / 8 ночей*
  2. Санкт-Петербург,  Ленинградская область ― 3739 р. / 4 ночи
  3. Ялта, Крым ― 5132 р. / 7 ночей
  4. Алушта, Крым ― 4680 р. / 7 ночей
  5. Феодосия, Крым ― 3311 р. / 7 ночей
  6. Геленджик, Краснодарский край ―4400 р. / 7 ночей
  7. Судак, Крым ― 3716 р. / 7 ночей
  8. Анапа, Краснодарский край ― 3884 р. / 7 ночей
  9. Кабардинка, Краснодарский край ― 4178 р. / 7 ночей
  10. Евпатория, Крым ― 3333 р. / 8 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

