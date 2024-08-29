Подступающий сентябрь у многих людей связан с окончанием сезона отпусков: начинается учебный год, наступившая осень делает ночи более холодными… Однако дни в некоторых местах в первой половине сентября остаются все еще теплыми, хотя уже не знойными. К тому же в сентябре стоимость проживания становится несколько дешевле. Для людей, не очень ценящих жару, но очень — семейный бюджет, эти два фактора могут стать решающими для выбора времени отпуска. Осталось выбрать только направление.