Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха в сентябре 2024 года. На первом месте оказался Сочи, за которым 24% сентябрьских бронирований, на втором Анапа, на третьем — Санкт-Петербург (9% и 5% бронирований соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха в сентябре:
1. Сочи, Краснодарский край ― 4119 р. / 8 ночей*
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С тегами: Крым туристический