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Города — в топе популярных направлений для отдыха в сентябре
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в сентябре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:33 29.08.2024

Подступающий сентябрь у многих людей связан с окончанием сезона отпусков: начинается учебный год, наступившая осень делает ночи более холодными…  Однако дни в некоторых местах в первой половине сентября остаются все еще теплыми, хотя уже не знойными. К тому же в сентябре стоимость проживания становится несколько дешевле.  Для людей, не очень ценящих жару, но очень — семейный бюджет, эти два фактора могут стать решающими для выбора времени отпуска. Осталось выбрать только направление.

2. Анапа, Краснодарский край ― 3602 р. / 8 ночей
3 Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4032 р. / 5 ночей
4. Геленджик, Краснодарский край ― 4345 р. / 7 ночей
5. Ялта, Крым ― 3935 р. / 8 ночей
6. Гагра, Республика Абхазия ― 4171 р. / 8 ночей
7. Москва, Московская область ― 4538 р. / 4 ночи
8. Феодосия, Крым ― 2738 р. / 8 ночей
9. Алушта, Крым ― 3362 р. / 8 ночей
10. Кабардинка, Краснодарский край ― 4109 р. / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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