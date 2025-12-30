Прямо сейчас:
Города Крыма - в топе популярных направлений для спонтанных поездок в декабре
Города Крыма — в топе популярных направлений для спонтанных поездок в декабре

30.12.2025

30 декабря отмечают Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту. В последние дни уходящего года хочется, чтобы эти изменения были приятными. Например — внезапно решиться и отправиться в путешествие. Куда-нибудь — потому что срочно потребовалось или потому, что очень хочется. А лучше — пусть будет и то, и другое. Куда же  собирались в декабре путешественники «внезапно и вдруг»?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для спонтанных путешествий в декабре 2025 года, выявив бронирования, которые совершались за 1-2 дня до начала поездки.    На первое место вышла Москва, за которой 20% подобных заявок. На втором месте  Санкт-Петербург, а на третьем  Сочи   (8% и 3% внезапных бронирований в декабре соответственно).

Десять самых популярных направлений для спонтанного отдыха в декабре:

  1. Москва, Московская область ― 4227 р. /2 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2385 р. / 2 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 2542 р. / 3 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 2679 р. / 2 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 3024 р. / 2 ночи
  6. Симферополь, Крым ― 3422 р. / 2 ночи
  7. Севастополь, Крым ― 2767 р. / 2 ночи
  8. Тюмень, Тюменская область ― 2592 р. / 2 ночи
  9. Красная Поляна, Краснодарский край ―5029 р. / 2 ночи
  10. Ялта, Крым ― 4467 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

