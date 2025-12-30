Города Крыма — в топе популярных направлений для спонтанных поездок в декабре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для спонтанных путешествий в декабре 2025 года, выявив бронирования, которые совершались за 1-2 дня до начала поездки. На первое место вышла Москва, за которой 20% подобных заявок. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем Сочи (8% и 3% внезапных бронирований в декабре соответственно).

Десять самых популярных направлений для спонтанного отдыха в декабре: