Города Крыма — в топе популярных направлений для спортивного отдыха летом

15 апреля отмечают Всемирный день навыков молодежи. Эта дата призвана напомнить о том, как важно развивать свои навыки в самый активный жизненный период. При этом — нужно развивать не только интеллектуальные и душевные навыки, но и физические. Поэтому даже в каникулы и отпуск не стоит отказываться от спорта и физической активности.
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для отдыха с физическими нагрузками летом 2026 года. Для этого отобрали места проживания, где спортивный зал или фитнес-центр — не далее 1 км. На первом месте оказался Сочи, собравший 14 % таких броней. Второе место разделили Ялта и Санкт-Петербург, собравшие по 5% броней, а на третьем месте — Геленджик, за которым 4% бронирований.
Десять самых популярных направлений для спортивного отдыха летом:
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