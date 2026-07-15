Города Крыма — в топе популярных направлений для спортивного отдыха летом

15 апреля отмечают Всемирный день навыков молодежи. Эта дата призвана напомнить о том, как важно развивать свои навыки в самый активный жизненный период. При этом — нужно развивать не только интеллектуальные и душевные навыки, но и физические. Поэтому даже в каникулы и отпуск не стоит отказываться от спорта и физической активности.