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Города Крыма - в топе популярных направлений для спортивного отдыха летом

Города Крыма — в топе популярных направлений для спортивного отдыха летом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:17 15.07.2026

15 апреля отмечают Всемирный день навыков молодежи. Эта дата призвана напомнить о том, как важно развивать свои навыки в самый активный жизненный период. При этом — нужно развивать не только интеллектуальные и душевные навыки, но и физические. Поэтому даже в каникулы и отпуск не стоит отказываться от спорта и физической активности.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, проанализировав данные заявок,  определил самые популярные направления  для отдыха с физическими нагрузками летом 2026 года.  Для этого отобрали места проживания, где спортивный зал или фитнес-центр — не далее 1 км.  На первом месте оказался Сочи,  собравший 14 % таких броней. Второе место разделили Ялта и   Санкт-Петербург, собравшие по 5% броней, а на третьем месте — Геленджик, за которым 4% бронирований.

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Десять самых популярных направлений для  спортивного отдыха летом:

  1. Сочи, Краснодарский край ― 5042 р. / 7 ночей*
  2. Ялта, Крым ― 6382 р. / 6 ночей
  3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 6034 р. / 4 ночи
  4. Геленджик, Краснодарский край ― 6178 р. / 6 ночей
  5. Феодосия, Крым ― 3585 р. / 6 ночей
  6. Судак, Крым ― 4363 р. / 5 ночей
  7. Алушта, Крым ― 6151 р. / 6 ночей
  8. Казань, Татарстан ― 5949 р. /3 ночи
  9. Евпатория, Крым ― 4074 р. / 7 ночей
  10. Ейск, Краснодарский край ― 3926 р. / 7 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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