Города Крыма — в топе популярных направлений для трехдневного отдыха в сентябре

Сентябрь — время, когда далеко не все уезжают в длительные отпуска. Но ведь отдыхать все равно хочется. Тем более, если погода еще радует отдыхающих, а ветер дальних странствий не приносит с собой дождей. Тогда можно отправиться в короткое путешествие, дня на три. По данным ТВИЛ, в сентябре 2024 года популярность таких путешествий выросла на 11% по сравнению с сентябрем прошлого года. Куда же едут на три дня в сентябре?