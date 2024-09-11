Города Крыма — в топе популярных направлений для трехдневного отдыха в сентябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для путешествий на три дня в сентябре 2024 года. На первом месте — город Сочи с 13% трехдневных бронирований сентября. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Анапа (11% и 6% бронирований соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для трехдневного отдыха в сентябре:
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С тегами: Крым туристический