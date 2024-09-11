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Города — в топе популярных направлений для трехдневного отдыха в сентябре
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для трехдневного отдыха в сентябре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:18 11.09.2024

Сентябрь — время, когда далеко не все уезжают в длительные отпуска. Но ведь отдыхать все равно хочется. Тем более, если погода еще радует отдыхающих, а ветер дальних странствий не приносит с собой дождей.  Тогда можно отправиться в короткое путешествие, дня на три.  По данным ТВИЛ, в сентябре 2024 года популярность таких путешествий выросла на 11% по сравнению с сентябрем прошлого года.  Куда же едут на три дня в сентябре?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления  для путешествий на три дня в сентябре  2024 года. На первом месте — город Сочи с 13% трехдневных бронирований сентября.  На втором месте   Санкт-Петербург, а  на третьем — Анапа  (11% и  6% бронирований соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для трехдневного отдыха в сентябре:

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1. Сочи, Краснодарский край ― 4915 р. *
2. Санкт-Петербург,  Ленинградская область ― 4529 р.
3. Анапа, Краснодарский край ― 4207  р.
4. Москва, Московская область ― 5022 р.
5. Казань, Татарстан ― 4376 р.
6. Ялта, Крым ― 5799 р.
7. Геленджик, Краснодарский край ― 4335  р.
8. Феодосия, Крым ― 2992 р.
9. Ялта, Крым ― 4220 р.
10. Калининград, Калининградская область ― 3959 р.

*Средняя стоимость ночи при трехдневном размещении

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