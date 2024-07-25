Города Крыма — в топе популярных направлений для трехдневных путешествий в июле

Короткие путешествия, в том числе — путешествия выходного дня это один из трендов современного туризма. Люди сейчас предпочитают отдыхать почаще, пусть и поменьше. Например, в выходные дни, захватив ещё пятницу или понедельник. Люди хотят путешествовать, несмотря на то, что средняя стоимость ночи в июле выросла на 17% по сравнению с прошлым годом. Куда же отправляются наши соотечественники на три дня?