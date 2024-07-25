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Города — в топе популярных направлений для трехдневных путешествий в июле
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для трехдневных путешествий в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:29 25.07.2024

Короткие путешествия, в том числе — путешествия выходного дня это один из трендов современного туризма.  Люди сейчас предпочитают отдыхать почаще, пусть и поменьше.  Например, в выходные дни, захватив ещё пятницу или понедельник.  Люди хотят путешествовать, несмотря на то, что средняя стоимость ночи в июле выросла на 17% по сравнению с прошлым годом.  Куда же отправляются наши соотечественники на три дня?

2. Сочи, Краснодарский край ― 5075 р.
3. Анапа, Краснодарский край ― 5096 р.
4. Москва, Московская область ― 5154 р.
5 Казань, Татарстан ― 5687 р.
6. Геленджик, Краснодарский край ― 5255 р.
7. Ялта, Крым ― 4984 р.
8. Феодосия, Крым ― 3962 р.
9. Геленджик, Краснодарский край ― 5047 р.
10. Судак, Крым ― 3769 р.

*Средняя стоимость ночи при трехдневном размещении

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