Города Крыма — в топе популярных направлений для трехдневных путешествий в июле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для трехдневных путешествий в июле 2024 года. Как ни странно, на первом месте не курорт, а Санкт-Петербург — именно за этим городом 12% трехдневных июльских бронирований. На втором месте Сочи, а на третьем Анапа (8% и 6% бронирований соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для трехдневных путешествий в июле:
1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5569 р. *
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С тегами: Крым туристический