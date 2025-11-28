Города Крыма — в топе популярных направлений с резким ростом стоимости зимнего отдыха

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, собрав последние данные аналитики, определил направления для зимнего отдыха 2025/36 года, где средняя стоимость ночи резко подскочила по сравнению с зимним периодом 2024/25 года. На первом месте Хамышки в Адыгее, где средняя цена ночи увеличилась на 197 % по сравнению с зимой прошлого года. На втором месте Абрау-Дюрсо, где рост составил 108%. На третьем месте Севастополь, где стоимость ночи проживания в среднем увеличилась на 74%, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений с резким ростом стоимости зимнего отдыха:
