Города Крыма — в топе популярных направлений с резким ростом стоимости зимнего отдыха

В последние годы наши путешественники начали все больше ценить зимний отдых. Тем более, что предстоящем новогоднем сезоне мы будем отдыхать целых 12 дней. Но люди хотят отдыхать зимой не только на праздничных выходных. Средняя стоимость ночи проживания зимой выросла незначительно, на 4% рублей. Однако есть города и курорты, где ценовой рост — гораздо существенней. Конечно, стоит учесть, что во многом в этом взрывном росте виноваты новогодние праздники — в горячие дни каникул все дорожает стремительней.