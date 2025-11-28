Прямо сейчас:
Города Крыма - в топе популярных направлений с резким ростом стоимости зимнего отдыха
фото: stocksnap.io

Города Крыма — в топе популярных направлений с резким ростом стоимости зимнего отдыха

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:46 28.11.2025

В последние годы наши путешественники начали все больше ценить зимний отдых. Тем более, что предстоящем новогоднем сезоне мы будем отдыхать целых 12  дней. Но люди хотят отдыхать зимой не только на праздничных выходных. Средняя стоимость ночи проживания зимой выросла незначительно, на 4% рублей.  Однако есть города и курорты,  где ценовой рост  — гораздо существенней. Конечно, стоит учесть, что во многом в этом взрывном росте виноваты новогодние праздники — в горячие дни каникул все дорожает стремительней.
  1. Хамышки, Адыгея (197%) ― 22281 р. / 3 ночи*
  2. Абрау-Дюрсо, Краснодарский край (108%) ― 16077 р. / 2 ночи
  3. Севастополь, Крым (74%) ― 5096 р. / 4 ночи
  4. Феодосия, Крым (70%) ― 5098 р. / 4 ночи
  5. Киров, Кировская область (69%) ― 8068 р. / 2 ночи
  6. Рязань, Рязанская область (60%) ― 6318 р. / 3 ночи
  7. Алупка, Крым (56%) ― 5570 р. / 5 ночей
  8. Петрозаводск, Карелия (53%) ― 7550 р. / 4 ночи
  9. Нижний Новгород, Нижегородская область (48%) ― 6973 р. / 3 ночи
  10. Пятигорск, Ставропольский край (47%) ― 5114 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

Просмотры: 7

