Города Крыма — в топе самых популярных направлений для автопутешествий в августе

Автомобиль — не роскошь, особенно в условиях, когда другие способы передвижения понемногу в роскошь превращаются. В августе, в условиях дефицита билетов, почему бы не сесть с семьей или друзьями в «железного коня» и не отправиться в путешествие? Тем более, что некоторые достопримечательности достижимы только на авто? Владельцы отелей и гостевых домов понимают потребности автотуристов и количество тех, кто предоставляет парковку у места размещения, с каждым годом растет. Туристы любят путешествовать на авто, несмотря на то, что средняя стоимость ночи для автотуриста в августе, по данным ТВИЛ, выросла на 16% по сравнению с августом прошлого года.