Города Крыма — в топе самых популярных направлений для автопутешествий в августе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для путешествий на автомобиле в августе 2024 года. И мы видим, что «железные табуны» понеслись в Краснодарский край. На первом месте оказался Сочи , за которым 13% августовских бронирований у автотуристов. На втором Анапа, а на третьем — Геленджик (9% и 4% бронирований соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для автопутешествий в августе:
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С тегами: Крым туристический