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Города — в топе самых популярных направлений для автопутешествий в августе
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе самых популярных направлений для автопутешествий в августе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:26 27.08.2024

Автомобиль — не роскошь, особенно в условиях, когда другие способы передвижения понемногу в роскошь превращаются. В августе, в условиях дефицита билетов, почему бы не сесть с семьей или друзьями в «железного коня» и не отправиться в путешествие? Тем более, что некоторые достопримечательности достижимы только на авто? Владельцы отелей и гостевых домов понимают потребности автотуристов и количество тех, кто предоставляет парковку у места размещения, с каждым годом растет.  Туристы любят путешествовать на авто, несмотря на то, что  средняя стоимость ночи для автотуриста в августе, по данным ТВИЛ, выросла на 16% по сравнению с августом прошлого года.

1. Сочи, Краснодарский край ― 4698 р. / 7 ночей*
2. Анапа, Краснодарский край ― 4488 р. / 8 ночей
3. Геленджик, Краснодарский край ― 5524 р. / 6 ночей
4. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5282 р. / 4 ночи
5. Феодосия, Крым ― 3668 р. /  6 ночей
6. Ялта, Крым ― 5486 р. / 6 ночей
7. Алушта, Крым ― 4393 р. /  6 ночей
8. Москва, Московская область ― 5708 р. / 3 ночи
9. Судак, Крым ― 3783 р. / 7 ночей
10. Ейск, Краснодарский край ― 3627 р. / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи/Средняя продолжительность поездки

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