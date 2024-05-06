Города Крыма — в топе самых популярных направлений для автотуризма в текущем году

По данным российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ в 2024 году популярность этого вида туризма увеличилась на 10%. Востребованность такой услуги, как автопарковка, находится на 4 месте при бронировании жилья. Как правило, в автомобиле путешествуют 2-3 человека, в среднем по 5 дней. Куда же именно они едут? ТВИЛ. РУ проанализировал те заявки, где требовалась парковка и определил самые популярные направления для автотуризма, — отмечают в пресс-службе сервиса.

На первом месте среди направлений для автопутешествий в 2024 году оказался Сочи с 19% всех бронирований. На втором Санкт-Петербург , а на третьем — Анапа (9% и 8% бронирований соответственно). Давайте посмотрим, во сколько обойдутся туристам эти путешествия на «железном коне».

Десять самых популярных направлений для автопутешествий в 2024 году: