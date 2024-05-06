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Города — в топе самых популярных направлений для автотуризма в текущем году
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе самых популярных направлений для автотуризма в текущем году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:59 06.05.2024

Все мы знаем, что автомобиль — давно уже не роскошь, а средство для автотуризма.  Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства РФ,  недавно заявил, что в 2023 году гражданами РФ было совершено 78 млн поездок, что на 21% больше, чем в предыдущем, 2022 году. При этом треть всех внутренних поездок приходится на автотуризм. Это неудивительно — путешествовать на автомобиле выгодней и комфортней. К тому же железный конь обеспечивает своим пассажирам больше степеней свободы.

По данным российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ в 2024 году популярность этого вида туризма увеличилась на 10%.  Востребованность такой услуги, как автопарковка, находится на 4 месте при бронировании жилья.  Как правило, в автомобиле путешествуют 2-3 человека, в среднем по 5 дней. Куда же именно они едут? ТВИЛ. РУ проанализировал те заявки, где требовалась парковка и определил самые популярные направления для автотуризма, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

На первом месте среди направлений для автопутешествий в 2024 году  оказался Сочи с 19% всех бронирований. На втором Санкт-Петербург , а на третьем — Анапа  (9% и 8% бронирований  соответственно).  Давайте посмотрим, во сколько обойдутся туристам эти путешествия на «железном коне».

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Десять самых популярных направлений для автопутешествий в 2024 году:

  • Сочи, Краснодарский край ― 4082 р. / 6 ночей*
  • Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3778 р. / 3 ночи
  • Анапа, Краснодарский край ― 4096 р. / 8 ночей
  • Москва, Московская область ― 4102 р. /2 ночи
  • Геленджик, Краснодарский край ― 4447 р. / 6 ночей
  • Ялта, Крым ― 5142 р. / 6 ночей
  • Краснодар, Краснодарский край ― 3111 р. / 2 ночи
  • Феодосия, Крым ― 3292 р. / 7 ночей
  • Алушта, Крым ― 4178 р. / 7 ночей
  • Гагра, Абхазия ― 4398 р. / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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