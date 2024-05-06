Города Крыма — в топе самых популярных направлений для автотуризма в текущем году

По данным российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ в 2024 году популярность этого вида туризма увеличилась на 10%. Востребованность такой услуги, как автопарковка, находится на 4 месте при бронировании жилья. Как правило, в автомобиле путешествуют 2-3 человека, в среднем по 5 дней. Куда же именно они едут? ТВИЛ. РУ проанализировал те заявки, где требовалась парковка и определил самые популярные направления для автотуризма, — отмечают в пресс-службе сервиса.
На первом месте среди направлений для автопутешествий в 2024 году оказался Сочи с 19% всех бронирований. На втором Санкт-Петербург , а на третьем — Анапа (9% и 8% бронирований соответственно). Давайте посмотрим, во сколько обойдутся туристам эти путешествия на «железном коне».
Десять самых популярных направлений для автопутешествий в 2024 году:
- Сочи, Краснодарский край ― 4082 р. / 6 ночей*
- Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3778 р. / 3 ночи
- Анапа, Краснодарский край ― 4096 р. / 8 ночей
- Москва, Московская область ― 4102 р. /2 ночи
- Геленджик, Краснодарский край ― 4447 р. / 6 ночей
- Ялта, Крым ― 5142 р. / 6 ночей
- Краснодар, Краснодарский край ― 3111 р. / 2 ночи
- Феодосия, Крым ― 3292 р. / 7 ночей
- Алушта, Крым ― 4178 р. / 7 ночей
- Гагра, Абхазия ― 4398 р. / 7 ночей
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С тегами: Крым туристический