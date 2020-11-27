Городской суд Алушты вынес приговор по делу об убийстве жителем Омска своей знакомой

Прокуратура Алушты поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя г. Омска. Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый совместно с 38-летней знакомой в середине июля текущего года находились на отдыхе в горном лесном массиве на участке в районе с. Лучистое у подножья горы Демерджи. В ходе возникшей между ними ссоры мужчина нанес своей сожительнице не менее семи ударов ножом в области шеи и груди, от которых последняя скончалась на месте происшествия, — сообщили в прокуратуре.

Алуштинский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления, назначив наказание в виде 6 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Уточняется, что суд, назначая наказание, учел полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Приговор не вступил в законную силу.