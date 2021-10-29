Горсовет Феодосии принял отставку главы администрации города Сергея Бовтуненко

Временно городом будет руководить женщина.

Горсовет Феодосии принял отставку главы администрации Сергея Бовтуненко, написавшего заявление об уходе по собственному желанию. Ранее сообщалось, что Бовтуненко во вторник написал заявление об увольнении по собственному желанию после встречи с Главой Крыма Сергеем Аксёновым.

В ходе заседания 35-й внеочередной сессии Феодосийского городского совета Республики Крым второго созыва принято решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Феодосии Бовтуненко Сергея Николаевича по собственному желанию, — говорится в сообщении пресс-службы феодосийского горсовета.

Также уточняется, что «исполнение полномочий главы администрации города Феодосии Республики Крым до назначения нового главы администрации города и заключения с ним контракта временно возложены на первого заместителя главы администрации города Феодосии Республики Крым Дорош Светлану Анатольевну«.